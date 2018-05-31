Камчатский депутат потребовал организовать место для парковки коня
Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский намерен добираться на сессии краевого правительства верхом, сообщает ИА «Кам 24».
Для этого он потребовал оборудовать возле здания правительства место для своего коня.
В официальном заявлении председателю Заксобрания и начальнику ГИБДД депутат написал, что из-за цен на продукты и бензин для него как пенсионера единственным доступным средством передвижения является мерин по кличке Ракета.
«Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует — да и в еде не прихотлив», — заявил Пучковский.
Отмечается, что Пучковский не получает зарплату как депутат, поскольку работает на неосвобожденной основе. Годовой доход Пучковского, согласно декларации, составил 276 тыс. рублей. Проживает депутат в частном доме за пределами города.