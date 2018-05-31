В последний день весны, 31 мая, в Сыктывкаре выпал снег. Местные жители выкладывают фотографии в социальных сетях. а

Температура воздуха за ночь упала до нуля градусов, ветер северный с порывами до 17-22 м/с.

ГИБДД Сыктывкара также информирует водителей об ухудшении погодных условий. Госавтоинспекция призвала водителей, которые уже поменяли зимнюю резину на летнюю, соблюдать скоростной режим, учитывать состояние и покрытие дороги.

В прошлом году в Мурманской области прошли июньские снегопады.