В Нижегородской области почти 30 человек пострадали из-за урагана

В Нижегородской области 29 человек обратились за медицинской помощью после штормового ветра. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что семь человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.

«В результате порывов ветра, достигавших 28 метров в секунду, произошло многочисленное падение деревьев, повреждено более 70 транспортных средств, повреждены кровли 87 зданий. 29 человек обратились за медицинской помощью, из них трое детей. Госпитализированы 7 человек, из них 2 детей. Состояние пострадавших удовлетворительное», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 07.00 31 мая в Нижегородской области без электроснабжения остаются около 24 тысяч человек. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что из-за урагана около 170 тыс жителей Нижегородской области остались без света.