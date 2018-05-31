В ВОЗ посетовали на слишком большое число курильщиков

С 2000 года уровень потребления табака значительно снизился, однако результатов недостаточно для достижения глобальных целей по снижению смерти людей от сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно новому докладу, который опубликован к Международному дню без табака (отмечается 31 мая), ежегодно во всем мире около 7 млн людей умирают из-за курения. По данным ВОЗ, число курящего населения в мире с 2000 года снизилось с 27% до 20%. Однако, отмечают в организации, таких темпов может оказаться недостаточно для сокращения количество курильщиков на 30% к 2025 году.

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«Многие люди знают, что употребление табака повышает риск развития рака, однако пробелы в осведомленности о связанных с ним рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний вызывают беспокойство», — добавили на сайте ВОЗ.

В организации напомнили, что курение или пассивное курение являются основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний, а также сердечных приступов и инсультов. Ежегодно от этих заболеваний умирают 3 млн человек.

Ранее Минздрав предложил на один день запретить продажу сигарет.