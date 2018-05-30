В Якутии самолет Ан-24 повредил шасси при посадке

Пассажирский самолет Ан-24, который выполнял перелет из города Ленска, при посадке в аэропорту Якутска повредил шасси, сообщается на сайте авиакомпании «Якутия».

«Самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия», следовавший по маршруту Ленск — Якутск, совершил посадку 30 мая в аэропорту города Якутска в 20 часов 21 минуту [в 14:21 по московскому времени]. После приземления командир воздушного судна доложил о разрушении на стойках пневматиков», — сообщили в авиакомпании.

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После происшествия Ан-24 отбуксировали к месту стоянки. На борту воздушного судна находились 28 человек и четыре члена экипажа. В авиакомпании отметили, что для расследования причин инцидента собрана специальная комиссия.

Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что самолет с 38 пассажирами сел на одном двигателе в Якутске.