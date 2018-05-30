Трамп разрешил смертельно больным принимать экспериментальные лекарства

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет смертельно больным американцам прибегать к экспериментальным лекарствам и методам лечения. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, законопроект вызвал серьезные дебаты в конгрессе: республиканцы поддерживали идею, тогда как демократы считали, что подобное разрешение будет давать людям ложную надежду. Сам Трамп был в числе сторонников.

Мера позволит людям со смертельными заболеваниями, которые исчерпали существующие методы лечения, получать доступ к непроверенным лекарствам. Агентство подчеркивает, что обычно уходят годы на то, чтобы новое лекарственное средство получило разрешение властей и смогло выйти на прилавки.