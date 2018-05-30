Порошенко поручил охранять Бабченко

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил приставить охрану к российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье. Об этом он написал в твиттере.

Накануне стало известно, что Бабченко погиб в результате покушения. Однако в среду, 30 мая, на брифинге СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации. Сам журналист выступил на пресс-конференции, где принес извинения коллегам и жене.

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В СБУ заявили, что заказчиками покушения на Бабченко выступили якобы российские спецслужбы. Организатор покушения на журналиста задержан, добавили в ведомстве.

«Поздравляю СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко», — написал Порошенко.

Он отметил, что Москва «вряд ли успокоится», в связи с чем поручил предоставить охрану Бабченко и его семье.