Семье Бабченко не сообщили об инсценировке убийства

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Российский журналист Аркадий Бабченко принес извинения своей семье в связи с тем, что не сообщил о том, что нападение на него было инсценировано, передает «112 Украина».

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей», — сказал Бабченко.

Ранее глава СБУ Василий Грицак на пресс-конференции заявил, что журналист Аркадий Бабченко жив, после чего Бабченко рассказал о деталях спецоперации.