Бабченко рассказал о деталях спецоперации

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Украинский телеканал «112 Украина» показал кадры брифинга, где выступил журналист Аркадий Бабченко.

Журналист рассказал в прямом эфире о деталях операции.

По его словам, ему сообщили о поступившем на него «заказе» заранее.

После этого ему предложили принять участие в спецоперации.

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«Я пока еще живой. Не дождутся. Спасибо», — произнес речь Бабченко.

В СБУ также рассказали, что организатор «убийства» российского журналиста задержан в Киеве несколько часов назад.

Глава СБУ Василий Грицак назвал заказчиками покушения «российские спецслужбы».

Накануне появилась информация о том, что журналист был убит в результате покушения в Киеве.