Бабченко рассказал о деталях спецоперации
Украинский телеканал «112 Украина» показал кадры брифинга, где выступил журналист Аркадий Бабченко.
Журналист рассказал в прямом эфире о деталях операции.
По его словам, ему сообщили о поступившем на него «заказе» заранее.
После этого ему предложили принять участие в спецоперации.
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«Я пока еще живой. Не дождутся. Спасибо», — произнес речь Бабченко.
В СБУ также рассказали, что организатор «убийства» российского журналиста задержан в Киеве несколько часов назад.
Глава СБУ Василий Грицак назвал заказчиками покушения «российские спецслужбы».
Накануне появилась информация о том, что журналист был убит в результате покушения в Киеве.