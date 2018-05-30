Полиция: убийц Бабченко могло быть несколько

Украинская полиция полагает, что причастных к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко могло быть несколько. Об этом в ходе брифинга заявил глава нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает «112 Украина».

По его словам, следователи ведомства ожидают разрешения на проведение экспертизы.

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«Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но, как говорится к одному преступлению, – тут одним человеком не отделаешься», — сказал Князев.

Аркадий Бабченко был убит 29 мая в своем доме в Киеве.

Журналист сообщил о своем решении покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.