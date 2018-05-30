В СК выразили готовность помочь Украине в расследовании убийства Бабченко

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские правоохранительные органы готовы оказать содействие украинской стороне в расследовании обстоятельств убийства журналиста Аркадия Бабченко, передает РИА «Новости».

По словам Петренко, в соответствии с российским законодательством СК расследует преступления в отношении граждан России, даже если они совершены на территории другого государства.

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«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идет об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции посетили дом убитого 29 мая журналиста Аркадия Бабченко накануне происшествия.