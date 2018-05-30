В Москве в среду ожидается до +25°С

В Москве в среду, 30 мая, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западной, северо-западный, 7-12 м/c. С порывами до 15-20 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Московском регионе 30 и 31 мая.

Отмечается, что днем 30 и 31 мая пройдут кратковременные грозовые дожди.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в июне.