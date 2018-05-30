Адвокат летчика Ярошенко не может связаться с ним

Адвокат российского летчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что не может выйти с ним на связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мои попытки как адвоката установить контакт с Ярошенко за последние три недели не увенчались успехом», — сказал Тарасов.

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Ранее посольство России в США выразило обеспокоенность сообщениями об издевательствах в тюрьме над Ярошенко.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима за попытку контрабанды наркотиков. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. В апреле 2018 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп не нашел оснований для помилования россиянина.