На Сахалине ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Холмском районе Сахалина из-за опасности схода оползня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора области.

«На автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Холмск в связи разрушением дорожного полотна и угрозой схода оползня на опору линии электропередачи ограничена скорость движения транспорта. Губернатор Олег Кожемяко принял решение ввести режим ЧС регионального характера в Холмском районе», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, после введения режима чрезвычайной ситуации были проверены запасы горюче-смазочных материалов и продуктов питания на случай усложнения ситуации.

По данным агентства, топлива запасено на 15 дней, а товаров первой необходимости для населения — на 30 суток.