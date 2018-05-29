Следственный комитет возбудил уголовное по факту убийства Бабченко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве», — говорится на сайте ведомства.

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В Следственном комитете отметили, что за последние годы на территории Украины были убиты несколько граждан России: журналист Павел Шеремет и бывший депутат Денис Вороненков. Составители заявления подчеркнули, что российская сторона «не намерена» оставлять без внимания «жестокие преступления» против российских граждан.

Ранее сообщалось, что глава российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.