В ЕГЭ по физике и химии введут практическую часть

Директор Федерального центра педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова заявила, что в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и химии планируется ввести эксперименты на оборудовании, пишет «Коммерсантъ».

«В будущие годы, мы это уже запланировали с Сергеем Сергеевичем [Кравцовым, руководителем Рособрнадзора, заместителем министра науки и образования] включить в единый госэкзамен практическую составляющую, то есть эксперимент на оборудовании, по физике и химии»,— сказала Решетникова.

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По ее мнению, если данная инициатива будет воплощена, то в стране появятся новые специалисты, а также будет накапливаться специальное оборудование, необходимое для этих опытов.

Ранее сообщалось, что в России начался основной этап ЕГЭ.