Венгрия собирается ужесточить наказание за помощь мигрантам

Венгерское правительство подготовило новые законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в поиске убежища, сообщает «Би-би-си».

Если законопроект будет принят в нынешнем виде, преступлениями будут считаться печать брошюр с информацией для беженцев, предоставление им еды и юридической помощи.

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Также планируется внести поправки в конституцию, для того чтобы другие страны ЕС не смогли переправить в Венгрию ищущих убежище мигрантов.

Правая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обладает двумя третями мест в Парламенте, голосование по законопроекту ожидается на следующей неделе. Законопроект отражает антипатию правительства к миллионеру и филантропу Джорджу Соросу, которого они обвиняют в поощрении миграции. Рожденный в Венгрии Сорос в свою очередь заявил, что Орбан бросает вызов европейским ценностям.