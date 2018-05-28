Guardian: тысячи женщин стали жертвами насильственных браков в Британии

Более 3,5 тыс. сообщений о браках по принуждению поступило в британские правоохранительные органы в течение трех лет — c 2014 по 2016 год. Такие данные были получены в результате собственного расследования британской газеты The Guardian.

Отмечается, что по меньшей мере еще тысячи жертв, по данным благотворительных учреждений, живут в условиях рабства на территории Великобритании.

Реклама

Издание пишет, что статистика показывает «шокирующие масштабы принудительных браков в Великобритании».

За эти же несколько лет на «горячую линию» поступило более 22 тыс. звонков по поводу данной проблемы. По данным неправительственной организации в Великобритании «Карма Нирвана» только за 2017 год было получено более 8 тыс. подобных вызовов, из них более 200 — от детей моложе 15 лет, а еще восемь — в возрасте до 10 лет.

Подразделение по борьбе с принудительными браками при правительстве Великобритании в прошедшем году оказало помощь в 1,2 тыс. случаях принуждения к браку. Правовые эксперты и активисты отмечают, что такие случаи трудно поддаются расследованию из-за того, что жертвы обычно неохотно дают показания.

Ранее в Швеции мужчин обязали получать однозначное согласие на секс.