Цивилев ввел должность уполномоченного по делам родственников погибших в «Зимней вишне»

Власти Кемеровской области ввели должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

Об этом рассказал врио губернатора региона Сергей Цивилев в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«На прошлой неделе я ввел уполномоченного по делам родственников погибших. Это человек, который не является сотрудником администрации. Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается», — рассказал Цивилев.

Ранее Сергей Цивилев пообещал, что власти Кузбасса будут продолжать оказывать помощь родственникам погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».