Цивилев пообещал продолжать поддержку родственников погибших в «Зимней вишне»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что власти Кузбасса будут продолжать оказывать помощь родственникам погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

«Родственникам мы будем помогать очень долго. Работаем с каждым индивидуально, под каждого своя программа. Нам многих долго придется поддерживать. Например, мальчик Сережа, которого отец на последнем своем дыхании вытолкнул из окна, и он выжил, остался без родителей, теперь живет с бабушками. Ему мы обязаны помочь, чтобы он школу хорошо закончил, получил образование, какое он захочет. Обязаны помочь ему в становлении после учебы, чтобы он стал достойным членом нашего общества», — рассказал Цивилев в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Он добавил, что на прошлой неделе встречался со всеми родственниками погибших и они договорились, что будут постоянно находиться на связи.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.