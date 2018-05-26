В Петербурге открыли две новые станции метро

В Санкт-Петербурге открылись две новые станции метрополитена — «Новокрестовская» и «Беговая». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Станции стали частью Невско-Василеостровской линии подземки.

«Суточный объем пассажирских перевозок на новом участке линии в первый период эксплуатации предположительно составит 761 тыс. человек. Его пропускная способность – 29 пар поездов в час», — отмечается в сообщении.

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В открытии нового участка линии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Полтавченко поблагодарил строителей станций за успешную реализацию проекта.

«Фонтанка» отмечает, что стоимость строительства нового участка линии составила 36,8 млрд руб., из которых 13,8 млрд руб. — федеральное софинансирование.