Жители Ирландии проголосовали за отмену запрета на аборты
Население Ирландии высказалось за отмену конституционного запрета на аборты, следует из предварительных результатов голосования, которые приводит телеканал Sky News.
По сообщению активистки Кей Берли, в данный момент подсчитано 850 тыс. голосов по референдуму, на котором жителям Ирландии предложили высказаться о конституционном законе, запрещающим аборты. 67,53% голосовавших высказались за отмену запрета.
Премьер-министр Лео Варадкар приветствовал результаты референдума.
«Народ выразил свою точку зрения. Результаты потрясающие... То, что мы сейчас видим — это результат тихой революции, которая происходила в Ирландии в последние годы», — цитирует Reuters слова политика.
Также Варадкар заявил, что план нового закона об абортах будет принят до конца текущего года.