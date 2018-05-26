В Киеве неизвестные распылили слезоточивый газ в православной церкви

В Киеве в помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата был распылен слезоточивый газ, из-за инцидента пострадала монахиня, сообщается на сайте патриархата.

«25 мая вечером в помещении Киевского патриархата произошло хулиганское происшествие. Двое неизвестных распылили слезоточивый газ, из-за чего пострадала эконом патриархии монахиня Варвара», — говорится в сообщении.

Реклама

На сайте отметили, что мотивы злоумышленников неизвестны. Они покинули место происшествия, в данный момент их розыском занимается полиция.

В патриархате добавили, что нападение могло произойти из-за желания неизвестных лиц «обострить ситуацию», пока церковь ожидает решение Вселенского патриарха о выдаче томоса об автокефалии церкви на Украине.

Ранее священный синод Украинской православной церкви Киевского патриархата обвинил российскую сторону в создании препятствий для получения автокефалии.