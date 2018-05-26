Россия примет 500 абитуриентов из Сирии

Россия в 2018 году примет в государственные вузы на бюджетные отделения 500 абитуриентов из Сирии, передает РИА «Новости» заявление представителя Россотрудничества Вадима Зайчикова.

«Еще несколько лет назад квота для Сирии составляла 200 мест, в прошлом году она была увеличена до 455 мест, в этом поступить смогут 500 человек. Боевые действия в Сирии заканчиваются и сейчас важно подготовить национальные кадры для восстановления экономики страны. Также мы планируем подготовить из числа этих абитуриентов 50 филологов и учителей русского языка, которые вернутся в Сирию и будут преподавать русский язык», — рассказал Зайчиков.

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Всего заявки на поступление подали 2060 человек. Прошедшие отбор студенты смогут выбрать для обучения любой государственный вуз России, имеющий лицензию на обучение иностранных студентов.

Ранее сообщалось, что военные России раздали семь тонн продуктов в Восточной Гуте.