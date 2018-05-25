Глава ОЗХО рассказал, как Скрипалям удалось выжить после атаки

Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленным в марте в британском городе Солсбери, удалось выжить благодаря действиям британских властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все три жертвы (в результате покушения также пострадал полицейский Ник Бейли — «Газета.Ru») выжили, и это благодаря своевременным действиям британских властей», — сказал Узюмджю во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

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Он отметил, что властям Великобритании удалось достаточно быстро проанализировать и установить вещество, которым были отравлены Скрипали, это подтверждается фактом быстрого выздоровления пострадавших.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не доверяют видеообращению, которое записала Юлия Скрипаль.