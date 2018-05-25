В Москве появится площадь Бове

В столице появится площадь, которую назовут в честь архитектора Осипа Бове, который построил в городе Большой театр, Манеж, Александровский сад с гротом и другие объекты. Об этом сообщается на сайте московского мэра.

Такое предложение было поддержано городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов под председательством заммэра Леонида Печатникова.

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Как отмечается, площадь будет находиться в Петровском переулке около д.6 стр.1. Там архитектор и его супруга Авдотья Трубецкая жили некоторое время. В настоящее время здание признано архитектурным памятником.

«Имя архитектора Осипа Бове будет увековечено в названии площади в Тверском районе столицы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в городе появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина.