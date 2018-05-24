В Москве при захвате заложников погиб человек

На востоке Москвы, где вооруженный мужчина взял в заложники трех человек, погиб один из заложников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

«Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых тот скончался», — заявили в пресс-службе.

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По данным ведомства, злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. При задержании он нанес себе ножевое ранение.

Как отмечается, в настоящее время он отправлен в медучреждение.

Ранее сообщалось, что в Москве вооруженный мужчина захватил семью в заложники.