В Минздраве предложили поднять возраст совершеннолетия до 21 года

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что совершеннолетие в России должно наступать в 21 год, передает РИА «Новости».

По словам заместителя, до этого же возраста должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака.

«Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница», — сказала Яковлева в кулуарах Петербургского экономического форума.

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Она отметила, что до достижения совершеннолетия человек должен проходить осмотр у педиатра.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в будущем возраст до 30 лет будет рассматриваться как детство.