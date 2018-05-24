Подозреваемого в убийстве Вороненкова объявили в международный розыск

Пресс-секретарь украинской национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что Владимира Тюрина, которого подозревают в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, объявили в международный розыск. Об этом пишет «Украинская правда».

Отмечается, что Тюрин был объявлен в розыск с 16 мая, после того как генпрокуратура Украины передала соответствующий пакет документов бюро Интерпола на Украине.

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«Украинское бюро Интерпола направило этот пакет документов в Генеральный секретариат Интерпола, где после их изучения было принято решение об удовлетворении ходатайства украинской стороны», — сказал Тракало.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева завершила досудебное расследование убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.