Школьница из Петербурга погибла, пытаясь спасти кошку

В Санкт-Петербурге школьница скончалась после падения из окна квартиры. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 10-летняя девочка выпала из окна, когда пыталась снять кошку с подоконника.

Школьница скончалась по дороге в больницу, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия врачами скорой помощи.

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«По данному факту Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в школе на северо-западе Москвы между подростками произошла поножовщина.