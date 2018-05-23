Посольство России обеспокоилось из-за видеообращения Юлии Скрипаль

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Представитель посольства России в Лондоне заявил, что видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится,передает РИА «Новости».

При этом в посольстве уточнили, что рады выздоровлению Юлии.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится», — заявил представитель посольства.

Ранее дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью. Она заявила о желании вернуться в Россию. Также девушка поблагодарила всех, кто оказал ей и Сергею Скрипалю первую помощь на месте происшествия, и призвала общественность уважать ее личную жизнь.