Суд в Москве арестовал экс-мэра Ялты

Басманный суд Москвы постановил арестовать бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, которого обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение вынесла судья Наталия Дударь. Кроме того, уточняется, что Ростенко обвиняют по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).

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«Суд постановил избрать в отношении Ростенко… меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Дударь.

Ранее сообщалось, что мэр Ялты Андрей Ростенко намерен уйти в отставку по собственному желанию. Глава Крыма отметил, что кадровые перестановки – «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».