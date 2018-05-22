В Екатеринбурге перед ремонтом обрушился потолок в больнице

В городской поликлинике №3 в Екатеринбурге обрушился потолок, сообщает URA.RU.

«При обрушении никто не пострадал, сейчас там работает комиссия горздрава и администрации больницы. Могу добавить, что по плану в этой поликлинике ремонт назначен через месяц, потолок чуть-чуть не додержался», — пояснила пресс-секретарь управления здравоохранения Екатеринбурга Екатерина Макашина.

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В самой больнице от комментариев отказались.

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