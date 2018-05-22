Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который предполагает создание в России некоммерческой организации (НКО) «Россия — страна возможностей». Текст документа размещен на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что создание организации должно повысить социальную активность, а также обеспечить личностную и профессиональную самоорганизацию россиян. Учредителем НКО является Управление делами президента России.

Реклама

Как сообщается, указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин подписал указ, в соответствии с которым ликвидируется Федеральное агентство научных организаций.