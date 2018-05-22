Стало известно, кто заменит Ройзмана

__is_photorep_included11759941: 1

В связи с отставкой екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана пост главы города временно займет заместитель председателя думы Виктор Тестов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что следующие выборы мэра города будут непрямыми и состоятся в сентябре.

«Будем ждать выборов депутатов, а они уже изберут нового главу», — сказал глава избиркома Илья Захаров.

Реклама

Ранее Ройзман принял решение уйти в отставку. По словам Ройзмана, он считает поправки, которые должны быть внесены в устав Екатеринбурга из-за отмены прямых выборов мэра, «прямым обманом жителей и предательством интересов города».

«Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — заявил Ройзман.