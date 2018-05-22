В Москве во вторник ожидается до +24°С
В Москве во вторник, 22 мая, ожидается до +24°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.
Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.
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Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 21 мая дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться.
Также сообщалось, что в Москве с 15 по 20 мая выпало 80% месячной нормы осадков.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.