В Москве во вторник ожидается до +24°С

В Москве во вторник, 22 мая, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.



Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

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Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 21 мая дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться.

Также сообщалось, что в Москве с 15 по 20 мая выпало 80% месячной нормы осадков.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.