В Иране возросло число погибших при отравлении грибами

Жертвами отравления лесными грибами в Иране стали 15 человек, еще 1017 пострадали, сообщает FARS со ссылкой на заявление официального представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Моджтаба Халиди.

Ранее сообщалось, что в Иране медицинская помощь потребовалась 721 человеку, так как в стране произошло массовое отравление грибами.

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Отмечается, что пострадавшие поступали в больницы из провинций Курдистан, Лурестан, Зенджан, Казвин, Керманшах и Западный Азербайджан. Девять человек погибли.

По словам представителя иранской аварийной службы Моджтабу Халеди, еще 50 человек остаются в критическом состоянии.