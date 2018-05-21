СМИ: Михаил Барщевский перенес операцию на сердце
Полномочному представителю правительства России в Верховном и Конституционном судах Михаилу Барщевскому провели стентирование сосудов, снабжающих сердце кровью. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Как отмечается, Барщевский подтвердил факт операции и заявил, что все могло быть и хуже.
Реклама
Ранее сообщалось, что Михаил Барщевский был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Как отмечалось, он был госпитализирован в областную больницу в Люберцах 20 мая, а после перевезен в Москву.
Михаил Барщевский — доктор юридических наук, Заслуженный юрист России. В прошлом — известный адвокат, знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».