Мужчина ранил скальпелем пассажира на серой ветке метро в Москве

В Москве мужчина со скальпелем напал на пассажира в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 20 мая в вагоне поезда между станциями «Чеховская» и «Менделеевская». Неизвестный спровоцировал конфликт с мужчиной и ударил его медицинским скальпелем, причинив ему резаную ссадину груди.

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«По «горячим следам» сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 22-летнего жителя Серпухова, у которого изъяли скальпель. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве», — сообщил источник.

На падавший был задержан. В свою очередь в МВД уточнили, что подозреваемый был вооружен не скальпелем, а маникюрной лопаткой для удаления кутикулы.

В декабре трое мужчин, вооруженных нунчаками и ножом, совершили нападение на станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.