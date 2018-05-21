Глава Минздрава заявила, что детство будет длиться до 30 лет

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в будущем возраст до 30 лет будет рассматриваться как детство, передает РИА «Новости».

По ее словам, во время Великой Отечественной войны детство длилось до 14 лет, в 60-е оно продолжалось до 16 лет, а в настоящее время длится до 21 года. Скворцова сказала, что в перспективе возраст детства будет 25-30 лет.

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Министр подчеркнула, что для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения.

«Если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет», — заявила Скворцова.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил оставить Веронику Скворцовой министром здравоохранения.