Суд отменил приговор Тесаку

Мосгорсуд отменил приговор и направил в суд первой инстанции на новое рассмотрение дело националиста Максима Марцинкевича (известен под прозвищем Тесак), передает РИА «Новости».

«Суд постановил: решение суда в отношении Марцинкевича отменить, направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — огласила решение судебная коллегия.

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27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.