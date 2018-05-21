Полицейские в Екатеринбурге провели для школьников зарядку со стрельбой

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» свердловские полицейские провели для школьников спортивный праздник со стрельбой. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

«Сегодня не модно пить и курить. Сегодня модно быть здоровым, крепким, спортивным, уверенным в себе человеком. И очень важно, что все больше людей в нашей стране это понимает», — заявил на открытии мероприятия председатель Общественного совета при ОВД «Верхнепышминский» Сергей Зверев.

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Отмечается, что силовики провели для 150 школьников мастер-класс по приемам самообороны и способам защиты при нападении.

Ранее сообщалось, что в одной из школ США учеников вооружили камнями на случай стрельбы.