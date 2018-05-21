В МВД рассказали об увеличении преступлений по статье о заражении ВИЧ на 75%

В МВД России рассказали об увеличении числа преступлений по статье «Заражение ВИЧ-инфекцией» на 75%. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, в 2012 году было совершено 101 преступление по статье ст. 122 УК России «Заражение ВИЧ-инфекцией». В 2017 их количество возросло до 179.

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По данным МВД, в 2012 году правоохранительные органы предварительно расследовали 102 таких преступления, а в прошлом году — 144 инцидента.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции. Горячая линия будет запущена в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД, приуроченной ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который приходится на третье воскресенье мая.