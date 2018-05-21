В Южно-Сахалинске ввели ЧС из-за пожара

В Южно-Сахалинске ввели ЧС из-за возгорания крыши на высотном жилом доме. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что речь идет о доме №29а на улице Чехова. По данным РИА «Новости», площадь возгорания составляет 700 кв. м. В связи с возгоранием было эвакуировано 150 человек.

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«Ситуацию по ликвидации последствий ЧП, а также оказание помощи и поддержки людям, чьи квартиры расположены в этом доме лично контролирует мэр Сергей Надсадин», — говорится в заявлении властей.

Ранее сообщалось о пожаре в банном комплексе в Домодедово.