Михаил Барщевский госпитализирован из-за проблем с сердцем

Полномочный представитель правительства России в Верховном и Конституционном судах Михаил Барщевский госпитализирован после инфаркта, сообщает «Говорит Москва».

Юрист подтвердил радиостанции факт госпитализации. Отмечается, что Барщевский был госпитализирован в областную больницу в Люберцах 20 мая, сегодня его перевели в Москву.

Реклама

Михаил Барщевский — доктор юридических наук, Заслуженный юрист России. В прошлом — известный адвокат, знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали певца Григория Лепса. Пресс-секретарь артиста отметила, что он проходит обследование в Боткинской больнице.