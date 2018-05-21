Число пострадавших от укусов клещей россиян превысило 89 тысяч

В Роспотребнадзоре рассказали, что с 15 марта этого года более 89 тыс. россиян обратились за медицинской помощью, так как пострадали из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По имеющимся данным, частота обращений в медицинские учреждения снизилась на 5% по сравнению с указанным периодом в прошлом году.

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«По состоянию на 18 мая 2018 года, согласно данным мониторинга в медицинские организации обратились более 89 тысяч пострадавших от укусов клещей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что самое большое число обратившихся по поводу укусов клещей было зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Алтайском крае и Санкт-Петербурге.

При этом случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом не зафиксировано, но известно о 15 случаях заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаях заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Ранее сообщалось, что число обратившихся в медицинские учреждения из-за укусов клещей россиян за неделю увеличилось более чем в два раза.