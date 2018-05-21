Сержант ВСУ бросил гранату в жителей украинского села

Сержант Вооруженных сил Украины бросил гранату в группу мирных жителей в украинском селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 20 мая, возле кафе.

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Сержант, который находился дома в отпуске, в ходе конфликта с местными жителями бросил в их сторону осколочную гранату. В результате взрыва девять человек получили осколочные ранения.

Как отмечается, в связи с произошедшим Аваков призвал командиров контролировать наличие боеприпасов в бойцов, которые отправляются в отпуск из зоны боевых действий.