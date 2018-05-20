Погибший при пожаре в Бурятии лесник пытался спасти напарника

Сотрудник лесхоза погиб при пожаре в лесу в Бурятии, помогая заблудившемуся напарнику выбраться из огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета Дмитрия Столярова.

Ранее сообщалось, что в Бурятии при тушении лесного пожара погибли два сотрудника лесхоза.

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По данным следствия, после обнаружения пожара группа работников Верхне-Баргузинского лесхоза и местных жителей-добровольцев выехали к месту возгорания и принялись тушить огонь. Уже в сумерках они стали возвращаться к своему лагерю, однако обнаружили, что из леса не вышел один из лесников.

Отправиться на его поиски вызвался опытный коллега, который 20 лет проработал в лесхозе и участвовал в тушении практически всех лесных пожаров на территории лесничества.

«Мужчина вернулся к кромке, где бушевал огонь, отыскал потерявшегося напарника и вышел вместе с ним к лесовозной дороге, по которой они направились к лагерю. Но в этот момент ветер изменил свое направление, порывы понесли пламя в сторону выбиравшихся из леса мужчин, которые, попав в огненную ловушку, погибли», — рассказал Столяров.

Сообщалось, что виновником возникновения пожара являлся 64-летний местный житель, который находясь в лесном массиве после курения оставил на лесной подстилке непотушенную сигарету. От нее через несколько минут загорелась трава.