Семья обвиняемого в стрельбе в Техасе прокомментировала инцидент

Семья 17-летнего Димитриоса Пагуртзиса, обвиняемого в убийстве 10 человек при стрельбе в школе города Санта-Фе принесла соболезнования семьям погибших, передает РИА «Новости».

«Мы настолько же шокированы этими событиями и растеряны, как и все остальные. Мы разделяем желание общественности найти ответы на вопросы, почему это случилось, и все еще ожидаем итогов расследования», — заявили родственники стрелка.

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Они отметили, что по большей части не знают подробности произошедшего, однако описываемые события кажутся им несовместимыми с характером их сына.

Ранее стало известно, что Пагуртзис вел дневник, где планировал нападение на школу. Губернатор штата Техас Грег Эббот заявил, что молодой человек хотел покончить с собой.