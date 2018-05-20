The Hill: устроивший стрельбу в школе в Техасе вел дневник с планами нападения

Студент Димитриосу Пагуртзису, обвиняемый в стрельбе в школе города Санта-Фе в Техасе, вел дневник, где планировал нападение, сообщает The Hill со ссылкой на губернатора штата Грега Эббота.

«Он собирался не только устроить стрельбу, но также хотел покончить после этого с собой», — сказал Эббот.

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По словам губернатора, у студента «не хватило смелости» совершить самоубийство, поэтому он сдался полиции.

Ранее сообщалось, что стрелку предъявили обвинения «в тяжком убийстве». В результате стрельбы в школе в Санта-Фе погибли 10 человек.